Вопрос строительства АЭС в Казахстане решится в 2018 году

Решение по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане будет принято до конца 2018 года, об этом на сессии МАГАТЭ «Потенциал ядерной энергетики для лучшего энергетического будущего» информировал директор департамента по атомной энергии и промышленности министерства энергетики Казахстана Батыржан Каракозов, передает Sputnik.

«На сегодняшний день производится разработка технико-экономического обоснования строительства АЭС, до конца 2018 года будет принято решение о строительстве АЭС», — отметил директор департамента по атомной энергии и промышленности.

На сегодняшний день определены две точки для строительства АЭС – город Курчатов и поселок Улькен близ озера Балхаш, места были выбраны по стандартам МАГАТЭ.

Батыржан Каракозов отметил, что это длительный и дорогостоящий проект по ядерной энергетике рассматривается как альтернатива для сокращения карбонатных выбросов. Однако долю, которую займет ядерная энергия в энергобалансе страны, глава департамента назвать затруднился. «Расчеты по точной структуре и цифрам будут представлены, долгосрочный прогноз будет разработан», — уверил он.

«В настоящее время министерством разрабатывается Прогнозный баланс электрической энергии и мощности на 2017-2023 года с перспективой до 2030 года. В котором будут учтены вопросы в каком регионе сколько электроэнергии нужно с учетом изменений вносимых в Государственную программу по индустриально-инновационному развитию, у четом информации акиматов по возводимых социальным объектам После разработки данного Прогнозного баланса будет видно где и какая генерация будет нужна. В целом, решение о строительстве АЭС на Межведомственной комиссии по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей под председательством Премьер-Министра К.К. Масимова было отложено на 1 год. Если все-таки мы будем строить АЭС, то это будет международный тендер. Квалификация специалистов АО «НК «Казатомпром» достаточная, чтобы сделать выбор», - озвучил свою позицию по поводу строительства АЭС в Казахстане в мае прошлого года в одном из ответов на вопросы от членов Общественного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса и экологии министр энергетики Канат Бозумбаев.