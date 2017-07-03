​За первые пять месяцев объём депозитов в Казахстане сократился на 2,2%

За первые пять месяцев 2017 года объём депозитов сократился на 2,2% до 17,7 трлн тенге. Сокращение, по мнению Национального банка, связано с переоценкой валютных депозитов из-за укрепления тенге. Относительно аналогичного периода прошлого года объём депозитов вырос на 7,3%, сообщает пресс-служба регулятора в понедельник.

Портфель депозитов в иностранной валюте за это время сократился на 13,7% (1,35 трлн тенге). Физический отток валютных вкладов составил 7,9% ($2,34 млрд). Вклады в тенге выросли на 11,8% (969 млрд тенге). Уровень долларизации депозитов по итогам мая составил 48,2%.

«Валютные вклады юридических лиц без учета изменений обменного курса сократились с начала года на 7,7% ($1,15 млрд) на фоне увеличения вкладов в тенге на 10,4%, что привело к снижению доли депозитов в иностранной валюте юридических лиц до 43,1% в мае 2017 года. Уровень долларизации депозитов физических лиц составил 55,1% в результате снижения вкладов физических лиц в иностранной валюте на 8,2% ($1,18 млрд) и увеличения тенговых вкладов на 14,3% с начала текущего года», - говорится в сообщении регулятора.

За прошедшие пять месяцев банки привлекли 34,18 млрд тенге депозитов, что на 40,1% больше показателя аналогичного периода 2016 года. Тенговые привлечения выросли за этот период на 72,1% (12 млрд тенге), валютные сократились на 28,6% (2,21 млрд тенге).