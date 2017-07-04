Избран новый глава совета директоров банка ВТБ в Казахстане

30 июня 2017 года председателем совета директоров банка ВТБ (Казахстан) был избран Денис Бортников, занимающий в настоящее время позицию заместителя президента-председателя правления банка ВТБ, сообщает во вторник пресс-служба финансового института.

В пресс-релизе подчеркивается, что Денис Бортников более 20 лет работает в банковской сфере, из них 11 лет - в Группе ВТБ.

«Назначение Дениса Александровича главой Совета директоров дочернего банка в Казахстане – очень взвешенное и тактически выверенное решение. В настоящий момент Денис Александрович курирует в Группе ВТБ направление «средний и малый бизнес», которое, согласно стратегии развития Банка ВТБ (Казахстан) на 2017 – 2019 годы, выделено в отдельную бизнес-линию и является приоритетным. Уверен, что опыт его и стратегическое видение помогут нам реализовать все поставленные планы», - отметил председатель правления банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло.

Общее количество членов совета директоров банка не изменилось и составляет 7 человек.