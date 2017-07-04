18-миллионная жительница Казахстана родилась 11 мая - Миннацэкономики

В комитете по статистике официально объявили о рождении 18-ти миллионного жителя Казахстана. Это девочка, родившаяся 11 мая в городе Талдыкорган, сообщает во вторник пресс-служба министерства национальной экономики.

«Согласно данным комитета по статистике министерства национальной экономики в мае 2017 года численность населения Республики Казахстан достигла 18-ти миллионов человек, а именно дата рождения 18-ти миллионного жителя выпала на 11 мая 2017 года», - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, кандидатура определялась в целом по республике, независимо от места проживания их матерей, уровня их образования и рода занятий, а также пола, веса и роста новорожденных.

«Таким образом, в качестве 18-ти миллионного жителя определена Саматкызы Муслима, родившаяся в городе Талдыкорган Алматинской области. Муслима является вторым по счету ребенком в семье, и на момент рождения ее вес составил 3 300 грамм, а рост – 51 см. Родители ребенка проживают в городе Талдыкорган: мать – Омарханова Диана Ериковна – дефектолог, 1991 года рождения, отец – Бестыбаев Самат Еркинбекович –учитель, 1982 года рождения», - сообщили в Миннацэкономики.

В целом, за годы независимости численность населения увеличилась на 1 562,5 тысяч человек, или на 9,5% и на 1 июня текущего года составила 18 014,2 тысячи человек.