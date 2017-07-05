Россия будет приветствовать, если Казахстан направит воинский контингент в Сирию – Лаврентьев

МИД Казахстана ранее опроверг переговоры на этот счет
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Российская Федерация никому не навязывает решение отправлять миротворческие миссии в Сирию, но будет приветствовать, если Казахстан примет такое решение, заявил в среду в ходе пресс-конференции по итогам пятого раунда Астанинских переговоров по Сирии специальный представитель президента России по урегулированию сирийского конфликта Александр Лаврентьев.
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