Россия будет приветствовать, если Казахстан направит воинский контингент в Сирию – Лаврентьев

Российская Федерация никому не навязывает решение отправлять миротворческие миссии в Сирию, но будет приветствовать, если Казахстан примет такое решение, заявил в среду в ходе пресс-конференции по итогам пятого раунда Астанинских переговоров по Сирии специальный представитель президента России по урегулированию сирийского конфликта Александр Лаврентьев.

«Сейчас стоит вопрос о том, что действительно привлечь к миротворческой миссии в Сирию контингенты воинские, военных наблюдателей. Никто не ставит под сомнение участие контингента из Российской Федерации, поэтому мы обратились ко всем странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос», - сказал Лаврентьев.

При этом он подчеркнул, что решение по данному вопросу «мы не навязываем никому рассмотреть вопрос по возможности направления страной, в разумных пределах, контингента для участия в мониторинге за ситуацией».

«Если правительство Казахстана и руководство примет решение направить такой воинский контингент, мы будем только приветствовать. Но, насколько я знаю, пока решение руководство Казахстана не приняло», - заключил спецпредставитель.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Казахстан и Кыргызстан могут направить свои войска в Сирию. Позже МИД Казахстана опроверг переговоры на этот счет.