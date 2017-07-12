В Астане объявлено штормовое предупреждение

13 июля в Акмолинской области ожидается дождь, местами сильный, местами гроза, град, северо-восточный ветер 15-20 м/с. В Астане также прогнозируют временами дождь, грозу, возможен град и ветер, сообщает в среду Казгидромет.

«На территорию Казахстана продолжает поступать прохладный и влажный воздух с побережья арктических морей. Поэтому в большинстве областей республики в прошедшие сутки местами прошли грозовые кратковременные дожди, и температура воздуха стала на 2-5 градусов ниже климатической нормы. Лишь на юго-востоке и востоке республики она была выше нормы, но уже без 40-градусной жары», - информируют синоптики.

Они прогнозируют, что в предстоящие трое суток на территорию республики продолжат поступать воздушные массы с севера, в связи с чем на большей части Казахстана ожидаются дожди, грозы, местами град, сильный порывистый ветер и температура воздуха ниже нормы на 3-5 градусов.