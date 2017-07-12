​Народный банк докапитализировал Qazkom на 185 млрд тенге

Народный банк докапитализировал Казкоммерцбанк на 185 млрд тенге. Qazkom учёл в своём капитале стоимость своих 96,81% акций, проданных Народному банку, говорится в сообщении на сайте Казахстанской фондовой биржи в среду.

В уведомлении Qazkom говорится, что 11 июля совет директоров Народного банка использовал право преимущественной покупки его ценных бумаг и 12 июля приобрёл 1,29 млрд простых акций.

«В этой связи, 12 июля 2017 года Народный Банк реализовал право преимущественной покупки и приобрел 1 296 698 676 штук простых акций Казкоммерцбанка пропорционально уже принадлежащей Народному Банку доле, равной 96,81% простых акций Казкоммерцбанка, и осуществил оплату за приобретенные акции в сумме 185 млрд тенге, которая будет учтена в капитале Казкоммерцбанка по состоянию на конец рабочего дня 12 июля 2017 года», - говорится в сообщении.

5 июля Народный банк сообщил о приобретении почти 97% акций Казкоммерцбанка. Финансовый институт выкупил 86,09% долю предпринимателя Кенеса Ракишева и 10,72% долю у фонда Самрук-Казына.

На начало июня совокупные активы Народного банка и Qazkom составляли порядка 9,1 трлн тенге – почти 40% от общего объёма банковского сектора. Народный банк занимал 1 строчку по их размеру, консолидируя у себя 4,59 трлн тенге, Qazkom – вторую строчку с их объёмом в 4,54 трлн тенге. За последний месяц их совокупный объём сократился почти на 400 млрд тенге.