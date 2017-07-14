​Тенге укрепился до 325,8 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $70,65 млн., показав рост на $24,3 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:18 по времени Астаны сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $48,37 за баррель. Как пишут Ведомости, днём ранее Минэнерго США сообщило, что на предыдущей неделе запасы нефти в стране снизились на 7,6 млн. баррелей при прогнозе опрошенных S&P Global Platts аналитиков о сокращении на 2,6 млн. баррелей. Снижение запасов стало максимальным с сентября на фоне уменьшения импорта сырья из Саудовской Аравии и наращивания экспорта. Запасы бензина в США уменьшились за неделю на 1,6 млн. баррелей, дистиллятов - выросли на 3,1 млн баррелей. Добыча нефти в США выросла на 59 000 баррелей в сутки (б/с) до 9,397 млн б/с.

«Цены на нефть, вероятно, останутся около нижней границы текущего торгового диапазона до тех пор, пока объем инвестиций в нефтяной сектор США, а также объемы добычи нефти в этой стране не сократятся», - считает старший инвестиционный стратег U.S. Bancorp Wealth Management Роб Хэворт.

По данным ОПЕК, страны организации в июне добывали 32,611 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 32,217 млн б/с, добытыми в мае 2017 г. Таким образом, установленная в ноябре квота была превышена на 100 000 б/с за счет роста добычи в Ливии и Нигерии.