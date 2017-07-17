Идрисов занимал эту должность с конца февраля 2015 года
​​Ерлан Идрисов досрочно покинул пост предправления Казахстан Инжиниринг
Фото с сайта kazpravda.kz

Совет директоров НК «Казахстан инжиниринг» досрочно прекратил полномочия председателя правления Ерлана Идрисова. Решение связано с его переходом на другую работу, сообщает в понедельник сайт премьер-министра Казахстана.

40-летний Идрисов – выпускник Казахского государственного аграрного университета по специальности финансы и кредит. В 2009 году также окончил Казахский национальный технический университет им. Сатпаева по специальности машиностроение.

В разные годы возглавлял управление международных финансовых отношений департамента межстрановых финансовых отношений Минфина Казахстана и департамент технической политики и инноваций НК «Казахстан инжиниринг». В 2009 году стал вице-президентом «Казахстан инжиниринг», после чего управляющим директором и заместителем предправления.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Назарбаев сменил четырех сенаторов
Новости
Вылазки радикальных группировок стали серьезным вызовом для Казахстана – Назарбаев
Новости
В Алматы начался суд над группой полицейских, обвиняемых в хищении денежных средств
Новости
Казахстанец, осужденный за подготовку покушения на Путина, попросил о помиловании
Новости
Назначен первый заместитель генпрокурора
Новости
Арестованы руководители комитета фармации Минздрава