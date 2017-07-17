​​Ерлан Идрисов досрочно покинул пост предправления Казахстан Инжиниринг

Совет директоров НК «Казахстан инжиниринг» досрочно прекратил полномочия председателя правления Ерлана Идрисова. Решение связано с его переходом на другую работу, сообщает в понедельник сайт премьер-министра Казахстана.

40-летний Идрисов – выпускник Казахского государственного аграрного университета по специальности финансы и кредит. В 2009 году также окончил Казахский национальный технический университет им. Сатпаева по специальности машиностроение.

В разные годы возглавлял управление международных финансовых отношений департамента межстрановых финансовых отношений Минфина Казахстана и департамент технической политики и инноваций НК «Казахстан инжиниринг». В 2009 году стал вице-президентом «Казахстан инжиниринг», после чего управляющим директором и заместителем предправления.