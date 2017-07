Мир за ночь. 20-21 июля 2017 года

В ночь на пятницу в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум и в 16,2 километра от греческого острова Кос. Землетрясение вызвало небольшое цунами в Турции, где не менее восьми повторных подземных толчков произошло у юго-западных берегов. Самый мощный афтершок имел магнитуду 5,1.

Несколько жителей турецкого города Мугла получили незначительные травмы. По словам мэра города Османа Гюрюна, люди получили ушибы и переломы, «выпрыгнув в панике из окон, кто-то упал на лестницах». Но серьезных травм, связанных с землетрясением, ни у кого нет.

На греческом острове Кос два человека погибли и несколько получили ранения в результате землетрясения. Власти острова также сообщают о разрушениях.

Президент США Дональд Трамп официально направил в сенат кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла в России. Кандидатуру Хантсмана предстоит рассмотреть профильному комитету, а затем полной сессии сената. Даты слушаний пока не назначены. Джон Хантсман был главой американской дипмиссии в Сингапуре и Китае. С 1989 по 1990 год был заместителем помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США. В 2005–2009 годах — губернатор штата Юта.

Власти Катара после обвинений со стороны ряда арабских стран в финансировании терроризма внесли поправки в антитеррористическое законодательство, которые уточняют порядок определения терроризма, террористических актов, а также правила замораживания активов, использующихся для финансирования терроризма. По данным СМИ, обновленное законодательство предполагает создание двух «черных» списков и установление правил для внесения в них физических лиц и организаций, связанных с терроризмом.

В то же время постоянный представитель Катара в ООН Алия Аль Тани заявила, что «антикатарская коалиция» во главе с Саудовской Аравией отозвала свои 13 требований и выдвинула новый список условий для возобновления отношений с Катаром, который теперь содержит только шесть пунктов. Теперь речь идет только о том, что Катар должен «вести борьбу с экстремизмом и терроризмом», отказаться от «призывов к нетерпимости и насилию», а также «соблюдать соглашения 2013 и 2014 годов и всех итогов арабо-американского саммита в Эр-Рияде, который состоялся в мае 2017 года». Также Катар должен «отказаться от вмешательства во внутренние дела других государств и поддержки незаконных формирований».

В столице Польши Варшаве проходит массовая акция протеста против судебной реформы. По данным городских властей, в ней принимают участие около 50 тысяч человек. Однако ​полиция сообщает, что число протестующих не превышает 14 тысяч человек. В числе участников акции — представители оппозиционной партии «Гражданская платформа» и Комитета охраны демократии. Со сцены зачитывают фрагменты конституции страны, а также скандируют лозунги, призывающие президента Анджея Дуду ветировать принятые парламентом законы о реформировании работы судов.

Ночью СМИ сообщили о смерти Честера Беннингтона из группы Linkin Park, позже данный факт подтвердил Майк Шинода, написав в твиттере: «Я в шоке, мое сердце разбито, и, к сожалению, это правда. Как только у группы будет официальное заявление, мы его опубликуем». По данным коронера, 41-летний певец повесился в своем доме в Лос-Анджелесе. Точно так же как и 2 месяца назад это сделал лидер группы Soundgarden Крис Корнелл. Его похороны состоялись 26 мая, Честер Беннингтон спел на них песню «Hallelujah», а в день рождения Кристофера - 20 июля - покончил с жизнью аналогичным способом.

В 1995-2000-х годах музыка Linkin Park стала новой волной альтернативного рока, получившей название nu-metal. Группа была шесть раз номинирована и два раза удостоилась награды «Грэмми». Дебютный альбом Hybrid Theory был продан тиражом более чем в 30 миллионов экземпляров и в 2010 году он обрёл «бриллиантовый» статус, присуждаемый Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний. Следующий альбом Meteora повторил успех. В общей сложности группа выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом около 80 миллионов экземпляров. 13 октября 2009 года состоялся релиз пластинки Out of Ashes сольного проекта Беннингтона Dead By Sunrise, работа над которой началась ещё в 2006 году. В этом году вышел последний альбом Честера Беннингтона в составе Linkin Park One More Light, который в основном был воспринят критиками и публикой негативно.