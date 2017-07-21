Генпрокуратура обещает тщательно расследовать обстоятельства дела Жампозова, стрелявшего в силовиков

В Целиноградском районе Акмолинской области начата служебная проверка по обоснованности позиции прокурора по уголовному делу о хищении бюджетных средств, по которому проходил Жампозов, устроивший накануне стрельбу возле здания надзорного органа, сообщили в пятницу в пресс-службе генеральной прокуратуры. Кроме того, 24 июля в день оглашения приговора по данному делу новый прокурор заявит ходатайство о возобновлении судебного следствия.

«Генеральный прокурор в тот же день, 20 июля текущего года, направил своего спецпредставителя для детального выяснения всех обстоятельств произошедшего. Сейчас идёт служебная проверка, чтобы установить насколько была обоснована позиция прокурора по уголовному делу о хищении бюджетных средств, по которому проходил Жампозов», - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщают, что дело о доведении до самоубийства подсудимого, начатое РОВД Целиноградского района, перепоручено министерству внутренних дел. Надзор за следствием возложен не на прокуратуру Акмолинской области, а на прокуратуру Астаны.

«Если факт доведения до самоубийства подтвердится, все, кто причастен к этому будут привлечены к ответственности, установленной законом», - заверяют в надзорном органе.

Здесь напоминают, что уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, в котором Жампозов наряду с другими пятью лицами, проходил в качестве подсудимого, расследовалось Антикоррупционной службой по Акмолинской области.

«В связи с произошедшими событиями, 24 июля текущего года, новый прокурор из областной прокуратуры на процессе заявит ходатайство перед судом о возобновлении судебного следствия по этому делу. Результаты проведённой прокуратурой работы будут доведены до сведения общественности», - обещают в пресс-службе.

Накануне днем Жампозов, проходивший обвиняемым по уголовному делу о хищении госсредств, открыл стрельбу возле здания прокуратуры Целиноградского района. В результате были ранены прокурор, ранее запросивший для подсудимого пять лет лишения свободы и следователь. Оба доставлены в больницу. Чуть позже тело стрелявшего было найдено в машине на территории мемориального комплекса жертвам репрессий АЛЖИР. По предварительной версии, он совершил суицид.

Приговор по делу Жампозова суд должен был огласить накануне в 16 часов. Оглашение перенесено на 24 июля.