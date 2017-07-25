Средства в рамках «Нурлы Жол» крайне медленно осваиваются – министр национальной экономики

Во вторник на заседании правительства кабинет министров рассмотрел основные итоги реализации государственной программы «Нурлы Жол» за первое полугодие текущего года. Как сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, средства, выделенные в рамках данной программы, крайне низко осваиваются.

По словам министра, на модернизацию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в текущем году из Нацфонда предусмотрено 53 миллиарда тенге, что позволит в 2017-2018 годы построить и реконструировать порядка 1 248 км сетей.

«По состоянию на 1 июля 2017 года согласно плану финансирования местных исполнительных органов, были выданы бюджетные кредиты субъектам естественной монополии (СЕМ) в размере 29,3 млрд. тенге, освоено 3,2 млрд. тенге. В связи с этим, исходя из того, что средства на 1 июля были местными исполнительными органами были перечислены субъектам естественных монополий в полном объеме, то есть на 100%, акимы свою работу выполнили», - сказал Сулейменов.

Вместе с тем, подчеркнул он, существуют какие-то вопросы с самими субъектами естественными монополиями – «они осваивают крайне медленно».

«Считаем целесообразным КДС и ЖКХ вместе с местными исполнительными органами разобраться в причинах медленного освоения с объектами естественных монополий данных средств и, в случае необходимости, принять поддерживающие меры», - попросил глава Миннацэкономики.

Что касается развития инфраструктуры сферы образования, то на эти цели предусмотрено 71,7 млрд. тенге на строительство 109 объектов образования - 53 переходящих объектов, 56 новых объектов.

«До конца года планируется введение 70 новых объектов. По состоянию на 1 июля текущего года в местные бюджеты перечислено 30,4 млрд. тенге и освоены в полном объеме», - сообщил Сулейменов.

В то же время, по его информации, из 70 объектов в эксплуатацию введено всего пять или порядка 8%.

«В связи с этим, на наш взгляд, необходимо местным исполнительным органам взять на контроль и обеспечить введение в эксплуатацию всех 70 запланированных объектов», - также попросил министр.

Напомним, для реализации госпрограммы «Нурлы Жол» в 2017 году за счет всех источников предусмотрено 484,2 млрд. тенге, из которых на 1 июля 2017 года освоено 126,5 млрд. тенге.