В Казахстане изменят подходы к формированию списка наркотических веществ

Министерство внутренних дел разработало новый законопроект, согласно которому в будущем национальный список запрещенных наркотических и психотропных веществ будет утверждаться постановлением правительства, а не поправками в законодательство, как это делается сегодня. Таким образом, сообщил во вторник в ходе заседания кабинета министров глава министерства внутренних дел Калмуханбет Касымов, правоохранительные органы смогут оперативно реагировать на появление новых запрещенных препаратов.

«Механизм введения такого запрета (новых наркотических веществ - V) - достаточно длительный процесс. Наш национальный список запрещенных наркотических средств и психотропных веществ утверждается законом, а внесение поправок в него, как известно, требует значительного времени. Это лишает нас возможности незамедлительно реагировать на изменение наркорынка, и создает реальные риски широкого распространения новых психоактивных веществ в стране», - объяснил Касымов.

В связи в министерстве пришли к выводу о необходимости утверждения национального списка постановлением правительства.

«Принятие такого акта на подзаконном уровне не противоречит положениям Конституции, не нарушает права и свобод граждан. Это позволит нам пополнять список запрещенных в стране наркотических средств новыми видами психоактивных веществ, появляющихся на рынке», - добавил министр.

По его информации, разработанный законопроект вносит поправки в Уголовный кодекс и в закон «О наркотических средствах». Нормы предусматривают закрепление прямой компетенции правительства по утверждению национального списка, а также компетенции МВД, как уполномоченного органа по разработке такого перечня.

«Иначе говоря, правительством будет утверждаться список наркотических средств, сводная таблица отнесения к небольшим, крупным, особо крупным размерам, а также список заместителей атомов водорода», - пояснил Касымов.

Кроме того, национальный список наркотиков и сводная таблица дополняются 88 основными потенциально опасными психоактивными веществами, что «позволит охватить весь перечень наркотиков синтетического происхождения, находящихся под контролем государств Евразийского экономического союза и международного комитета ООН по контролю наркотиков». Также вводятся новые понятие как «аналоги наркотиков и «заместители атомов водорода», список которых также будет утверждаться.

«Это исключит необходимость проведения клинических исследований аналогов в рамках судебных экспертиз, и установит четкий механизм отнесение новых психоактивных веществ к аналогам наркотикам», - уверен министр.

«В результате, - подчеркнул Касымов, - законом о наркотических средствах будет регулироваться оборот не только находящихся под контролем наркотиков, но и их видов, появление которых возможно в будущем».

Еще один вопрос, который урегулирован в новом законопроекте – привлечение к уголовной или административной ответственности нарушителей. Сегодня это не всегда возможно сделать, так как не по каждому виду установлен, так называемый, «криминальный вес или квалифицирующий размер».

«В действующей сводной таблице содержится 275 видов наркотиков, и только 86 разграничены по квалифицирующим размерам. Новый законопроект предусматривает установление квалифицирующих параметров как для всех 275, так и для вновь вводимых 88 основных видов психоактивных веществ», - резюмировал Касымов.