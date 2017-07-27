В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия
По факту крушения в Алматинской области самолета Як-12 возбудили дело
ФОТО С САЙТА RIA.RU /© FLICKR / ALAN WILSON

Ирина Галат, Vласть

По факту крушения 27 июля в Алматинской области самолета Як-12, в результате которого погибли два человека, возбудили дело, сообщает в четверг пресс-служба Главной транспортной прокуратуры.

«Факт зарегистрирован в КУИ и ЕРДР ЛОВД в аэропорту г. Алматы по ч.3 ст.344 УК, проводятся первоначальные следственные действия.

Министерством по инвестициям и развитию готовится приказ о назначении расследования авиационного происшествия, в рамках которого будет установлена причина крушения», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по сведениям Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, воздушное судно компании ТОО «КазАвиа» имело необходимые разрешительные документы (действующие сертификат летной годности и свидетельство о выполнении авиационных работ), полет был согласован с органами воздушной навигации.

«На место ЧП выехали Талдыкорганский транспортный прокурор, СОГ Панфиловского РОВД, ЛОП на ст. Алтынколь, ЛОВД на ст. Алматы-1, УЧС Панфиловского района», - информирует Главная транспортная прокуратура.

Напомним, утром 27 июля 2017 года в Панфиловском районе Алматинской области в с. Шолакай произошло падение с последующим горением самолета ЯК-12, проводившего обработку кукурузных полей. На борту, включая пилота, находилось два человека, оба погибли.

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