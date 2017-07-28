Мир за ночь. 27-28 июля 2017 года

При столкновениях в Иерусалиме пострадали более 120 человек, основатель компании Amazon Джефф Безос признан самым богатым человеком в мире, сенат США одобрил законопроект, ужесточающий санкции против России, Ирана и КНДР, при нападении боевиков радикальной группировки "Боко Харам" на экспедицию нефтеразведчиков на северо-востоке Нигерии погибло более 50 человек.

Более 120 человек пострадали в столкновениях между израильскими полицейскими и мусульманами в историческом центре Иерусалима, передает Коммерсант. «Сотрудники Красного полумесяца в Иерусалиме оказали помощь 124 пациентам. Большинство из них пострадали от резиновых пуль и газа»,— заявил один из медиков. По его словам, один из раненных — полицейский, получивший удар камнем в голову.

Причиной столкновений стало закрытие полицией одного из входов на Храмовую гору. Несмотря на стычки, основная часть верующих мусульман прошла внутрь религиозного комплекса.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас приостановил контакты с Израилем «на всех уровнях» из-за установки израильтянами металлоискателей на Храмовой горе. Позже правительство Израиля решило убрать металлодетекторы.

Основатель компании Amazon Джефф Безос накануне стал лидером рейтинга миллиардеров Forbes. Он опередил основателя Microsoft Билла Гейтса, передает Русская служба BBC.

Состояние Безоса увеличилось на $2 млрд из-за роста акций Amazon на 2,3%. В соответствии с онлайн-рейтингом Forbes, обновляющимся в режиме реального времени, стоимость активов основателя Amazon превысила состояние Гейтса на $1,4 млрд.

Год назад Билл Гейтс уже терял лидерство в рейтинге, тогда его на два дня обошел основатель торговой сети Zara Амансио Ортега.

Основатель Amazon стал седьмым человеком, которому удалось возглавить рейтинг миллиардеров Forbes с момента его появления в 1987 году.

Сенат США одобрил в четверг законопроект, ужесточающий односторонние американские санкции в отношении России, Ирана и КНДР, сообщает ТАСС. За принятие законопроекта было подано 98 голосов, против - два.

Во вторник за этот же документ проголосовало большинство членов Палаты представителей. Теперь данный документ, названный "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" должен подписать президент США Дональд Трамп.

Новый закон лишает президента США возможности отменять санкции против России без разрешения парламента.

При нападении боевиков радикальной группировки "Боко Харам" на экспедицию нефтеразведчиков на северо-востоке Нигерии погибло более 50 человек , сообщает РИА Новости.

Ранее в заявлении армии говорилось, что погибли 10 человек, в том числе девять военных. Жертвами нападения стали не менее пяти участников экспедиции, сообщил представитель университета в городе Майдугури.

Геологи и геодезисты, которые должны были заниматься нефтеразведкой неподалеку от озера Чад, были похищены рядом с деревней Джиби в штате Борно во вторник вечером, сообщал Представитель компании Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) .

Боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам" в Нигерии выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка регулярно совершает теракты в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.