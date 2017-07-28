​Глава МИД Египта пообещал объяснить причины задержания шести казахстанских граждан

Главы МИД Казахстана и Египта Кайрат Абдрахманов и Самех Шукри обсудили ситуацию с задержанными казахстанскими гражданами. Шукри пообещал содействовать в получении информации о причинах задержания и дать консулу посольства Казахстана доступ ко всем задержанным, сообщает в пятницу пресс-служба МИД Казахстана.

По информации пресс-службы, телефонный разговор состоялся 27 июля по инициативе казахстанской стороны, которая запросила от египетских властей подробную информацию о причинах задержания и местонахождении казахстанских граждан, а также задала несколько вопросов о состоянии их здоровья. Вместе с этим в МИД Казахстана заявили о необходимости организовать доступ консула посольства ко всем задержанным.

«Шукри заверил в полном понимании и обоснованности поставленных вопросов и обещал оказать максимальное содействие в их решении», - отмечают в МИД.

В четверг министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана прокомментировало ситуацию, отметив, что сейчас порядка 300 казахстанцев проходят обучение на религиозных курсах, преимущественно в Египте и Саудовской Аравии. По словам советника министра Бахытжана Кулекеева, у ведомства вызывает озабоченность бесконтрольный выезд казахстанцев для получения образования подобного рода.

25 июля стало известно о пропаже 6 казахстанских студентов, прибывших в Египет. По данным министерства иностранных дел, с 20 июля они перестали выходить на связь с близкими. Двое из них прибыли 11 июля в Каир для прохождения двухмесячных языковых курсов, все они проживали в одной квартире.

Позже в тот же день глава пресс-службы МИД Ануар Жайнаков сообщил о том, что пропавшие студенты были обнаружены – они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны, угрозы их жизни и здоровью нет.

27 июля Жайнаков сообщил, что казахстанцы в Египте задержаны сотрудниками органов национальной безопасности. Он пояснил, что сейчас в Египте проводится специальная операция по задержанию лиц, которых по различным причинам подозревают в совершении противоправных действиях, способных нанести угрозу национальной безопасности.