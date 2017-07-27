Казахстанцы в Египте задержаны сотрудниками органов нацбезопасности - МИД

«Сегодня состоялась встреча посла Казахстана с зам министра иностранных дел Египта. В ходе встречи египетская сторона сообщила нам, что казахстанцы были задержаны сотрудниками органов национальной безопасности <...> Мы продолжим добиваться обеспечения доступа нашего консула к задержанным казахстанцам. Кроме того, хотел бы добавить, что по неофициальной информации, которой мы располагаем на этот момент, в условиях действующего режима чрезвычайного положения, введенного после серии терактов на территории этой страны, в Египте сейчас проводится специальная операция по задержанию лиц, которые по различным причинам подозревают в совершении противоправных действиях, способных нанести угрозу национальной безопасности. Поэтому наши дипломаты в Каире проводят среди казахстанцев, находящихся в Египте разъяснительную работу о необходимости строгого соблюдения требований местного законодательства», - прокомментировал по телефону Жайнаков.

Ранее он уже подтвердил информацию о том, что казахстанская сторона продолжает добиваться официального ответа от Египта. Кроме того, МИД утверждает - по заверением египетских властей, казахстанские граждане здоровы и находятся в безопасности.

В четверг министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана прокомментировало ситуацию, отметив, что сейчас порядка 300 казахстанцев проходят обучение на религиозных курсах, преимущественно в Египте и Саудовской Аравии. По словам советника министра - Бахытжана Кулекеева, у ведомства вызывает озабоченность бесконтрольный выезд казахстанцев для получения образования подобного рода.

25 июля стало известно о пропаже 6 казахстанских студентов, прибывших в Египет. По данным министерства иностранных дел, с 20 июля перестали выходить на связь с близкими. Двое из них прибыли 11 июля в Каир для прохождения двухмесячных языковых курсов, все они проживали в одной квартире.

Позже в тот же день Ануар Жайнаков сообщил о том, что пропавшие студенты были обнаружены – они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны, угрозы их жизни и здоровью нет.