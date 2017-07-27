Порядка 300 казахстанцев находятся на обучающих религиозных курсах в странах Ближнего Востока - министерство по делам религий

В министерстве по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан прокомментировали инцидент с участием шестерых казахстанских студентов, отправившихся на языковые курсы в Египет. Комментируя ситуацию, советник министра по делам религий и гражданского общества Бахытжан Кулекеев отметил, что в стране стоит проблема не урегулированного выезда казахстанцев на обучение за рубеж. Он отметил, что иностранцы, обучающиеся на религиозных курсах в странах со сложной обстановкой, попадают в поле зрение спецслужб.

«В связи с происшедшим (задержанием казахстанских студентов в Египте - V) хотелось бы сказать, что министром по делам религий и гражданского общества Нурланом Ермекбаевым уже неоднократно отмечалась проблема бесконтрольного выезда наших молодых граждан на обучение за рубеж», - отметил советник министра.

«Молодежь, выезжая за религиозным образованием за рубеж, попадает под влияние идеологов радикальных течений. Это следствие неурегулированной практики направления казахстанцев для обучения в иностранные теологические учебные заведения. На сегодня около 300 наших граждан пребывают в таких условиях за рубежом. В основном это Египет и Саудовская Аравия. Часть граждан в результате проведенной с ними разъяснительной работы вернулась», - говорится в официальном сообщении, распространенном в четверг ведомством.

«Нужно понимать, что в этих странах сегодня не простая ситуация. Там усилен антитеррористический и в целом миграционный режим. Поэтому, даже если ты не являешься последователем радикальных течений, но обучаешься в сомнительных учебных центрах, на языковых или религиозных курсах, так называемых марказах, ты попадаешь в поле зрения местных спецслужб и полиции со всеми вытекающими отсюда последствиями», - приводятся слова Кулекеева.

МИД Казахстана по-прежнему ждет официальной информации от властей Египта о судьбе шести задержанных казахстанцев.

25 июля стало известно о пропаже 6 казахстанских студентов, прибывших в Египет. По данным министерства иностранных дел, с 20 июля перестали выходить на связь с близкими. Двое из них прибыли 11 июля в Каир для прохождения двухмесячных языковых курсов, все они проживали в одной квартире.

Позже в тот же день Ануар Жайнаков сообщил о том, что пропавшие студенты были обнаружены – они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны, угрозы их жизни и здоровью нет.