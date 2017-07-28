Премьер Пакистана отстранен от власти Верховным судом

Верховный суд Пакистана в пятницу отстранил от должности премьер-министра страны Наваза Шарифа по результатам расследования в отношении главы правительства и его семьи, сообщает ТАСС .

Решение об отстранении главы правительства было принято единогласно.

Суд постановил начать уголовное преследование в отношении бывшего премьер-министра и его семьи. Расследование было инициировано после публикации «Панамского досье», из него следовало, что два сына Наваза Шарифа и его дочь тайно владели, по меньшей мере, тремя офшорными компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских Островах.

В апреле комиссия из пяти судей Верховного суда постановила создать объединенную следственную комиссию для расследования этого дела. На прошлой неделе комиссия рассмотрела десятитомный доклад и приступила к вынесению окончательного вердикта.

Наваз Шариф вступил в должность премьер-министра Пакистана в июне 2013 года.