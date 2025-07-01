Задержаны действующий и бывший главы Центра развития трудовых ресурсов

Задержан глава Центра развития трудовых ресурсов, бывший первый вице-министр труда и соцзащиты населения Акмади Сарбасов, сообщил о издание «За нами уже выехали».

Сарбасов занимал пост первого вице-министра труда и соцзащиты населения с июня 2020 года по апрель 2025, а затем возглавил подведомственный министерству Центр развития трудовых ресурсов.

Министерство подтвердило задержание Сарбасова.

«Министерство труда и социальной защиты населения подтверждает факт задержания руководителя АО «Центр развития трудовых ресурсов». Министерство оказывает содействие следственным органам в установленном порядке», – указано в сообщении ведомства.

Издание «За нами уже выехали» обратило внимание, что накануне следственный суд рассмотрел меру пресечения не только Сарбасову, но и бывшему главе центра Даулету Аргандыкову и предправления «Первого кредитного бюро» Руслану Омарову.

Как сообщает журналист Михаил Козачков, по версии следствия, Центр развития трудовых ресурсов предоставлял информацию о гражданах и кредитах Первому кредитному бюро за деньги.

«Первое кредитное бюро» на своем сайте опубликовало заявление, в котором отметило, что организация продолжает работу в штатном режиме и отрицает какие-то либо неправомерные действия со своей стороны.