Нурали Алиев возглавил Федерацию альпинизма и спортивного скалолазания Казахстана

Новым президентом Федерации альпинизма и спортивного скалолазания Казахстана избран Нурали Алиев. Также на внеочередной конференции федерации был избран новый состав президиума, сообщает МИА «Казинформ».

В президиум, в частности, входят председатель попечительского совета федерации, председатель Центрзибиркома Казахстана Берик Имашев, вице-президент, генеральный секретарь Казбек Валиев, первый вице-президент, бизнесмен Баглан Жунус и другие.

Новый руководящий состав федерации принял план по развитию спортивного скалолазания и альпинизма на 2017-2020 годы.

Нурали Алиев – старший внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сын сенатора Дариги Назарбаевой. Алиев на протяжении некоторого времени был заместителем акима Астаны, в настоящее время входит в совет директоров компании «Транстелеком».