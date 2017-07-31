4,3 млрд человек будут иметь мобильный доступ в интернет к концу 2017 года – ООН

К концу 2017 года число пользователей интернета с мобильным широкополосным доступом достигнет 4,3 млрд человек. Данный прогноз озвучил в понедельник Международный союз электросвязи (МСЭ), являющийся специализированным учреждением ООН в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), сообщает ТАСС.

«Число подписчиков на мобильный широкополосный доступ росло ежегодно более чем на 20% в течение пяти последних лет и, как ожидается, оно достигнет 4,3 млрд к концу 2017 года», - отмечается в бюллетене МСЭ «ИКТ: Факты и цифры 2017».

С 2013 по 2016 год соотношение цен на мобильный доступ к интернету и доходов на душу населения в мире уменьшилось вдвое.

Эксперты также отмечают, что доступ к «всемирной паутине» в промышленно развитых странах имеют 94% молодых людей, в развивающихся - 67%, а в группе наименее развитых стран этот показатель составляет всего 30%.

Больше всего интернетом пользуется молодежь в возрасте 15-24 лет. Более 80% представителей этой возрастной категории имеют доступ в интернет, и эта группа составляет почти четверть всех пользователей.

Также данные МСЭ свидетельствуют о «гендерном разрыве» в сфере ИКТ. Сейчас доступ к интернету в мире имеют 50,9% мужчин и 44,9% женщин.