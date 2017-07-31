4,3 млрд человек будут иметь мобильный доступ в интернет к концу 2017 года – ООН

К концу 2017 года
число пользователей интернета с мобильным широкополосным доступом достигнет 4,3
млрд человек. Данный прогноз озвучил в
понедельник Международный союз электросвязи (МСЭ), являющийся
специализированным учреждением ООН в области информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), сообщает ТАСС.
«Число подписчиков на мобильный широкополосный доступ росло ежегодно более чем на 20% в течение пяти последних лет и, как ожидается, оно достигнет 4,3 млрд к концу 2017 года», - отмечается в бюллетене МСЭ «ИКТ: Факты и цифры 2017».
С 2013 по 2016 год соотношение цен на мобильный доступ к интернету и доходов на душу населения в мире уменьшилось вдвое.
Эксперты также отмечают, что доступ к «всемирной паутине» в промышленно развитых странах имеют 94% молодых людей, в развивающихся - 67%, а в группе наименее развитых стран этот показатель составляет всего 30%.
Больше всего интернетом пользуется молодежь в возрасте 15-24 лет. Более 80% представителей этой возрастной категории имеют доступ в интернет, и эта группа составляет почти четверть всех пользователей.
Также данные МСЭ свидетельствуют о «гендерном разрыве» в сфере ИКТ. Сейчас доступ к интернету в мире имеют 50,9% мужчин и 44,9% женщин.
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