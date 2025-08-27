Казахстанцы смогут пользоваться отечественным мессенджером Aitu без денег на мобильном счету

Так, решением штаба поручено запустить с 15 сентября применение нулевой тарификации для обеспечения доступа к сервисам и информационным системам Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish, а до 20 сентября обеспечить возможность беспрепятственной интеграции коммерческих IT-решений с сервисами на платформе Smart Bridge.

Также будут внесены изменения в соответствующие правовые акты для реализации крупных проектов на платформе Qaztech, исключив требования по предельной стоимости ИТ-решений, а до конца года государственные услуги оцифруют с применением искусственного интеллекта. На сегодня из 1 408 государственных услуг полностью автоматизированными являются 368, еще 984 имеют высокий потенциал для дальнейшей цифровизации, 56 услуг уже переведены в проактивный формат.

«Применение нулевой тарификации для сервисов и информационных систем Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish обеспечит гражданам гарантированный доступ к государственным ресурсам при нулевом или отрицательном балансе на мобильном счете. Такой шаг позволит существенно снизить нагрузку на центры обслуживания населения и станет важным этапом в переходе к формату digital by default», - подчеркнули в правительстве.

Вместе с тем интеграция частных IТ-решений с государственными сервисами, включая Smart Bridge, откроет новые возможности для внедрения инноваций и укрепления взаимодействия между бизнесом и государством при соблюдении всех требований по защите персональных данных. По данным кабмина, на сегодня через платформу Smart Bridge подано свыше 14 тыс. заявок.

Также в правительстве пояснили, что для реализации масштабных проектов будут исключены ограничения по стоимости IT-решений и количеству автоматизируемых функций на платформе Qaztech. Ранее разработка одного продукта не могла превышать 15 тыс. МРП, а срок ограничивался шестью месяцами, а автоматизируемых функций было три. Новый же подход устранит барьеры, позволит оперативно разрабатывать более крупные и комплексные решения, создаст условия для расширения применения отечественных цифровых технологий, считают в кабмине.

Решение же по оцифровке госуслуг с применением искусственного интеллекта позволит повысить качество их оказания путем применения проактивного формата.