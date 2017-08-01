Национальный банк дал свое согласие
Владимир Ким получит статус крупного участника Bank RBK
Фото Жанары Каримовой

Национальный Банк Республики Казахстан предоставил согласие на приобретение статуса крупного участника АО «Bank RBK» известному предпринимателю Владимиру Киму, сообщает во вторник пресс-служба финансового института.

«Bank RBK приветствует появление в составе акционеров нового крупного участника, который, безусловно, привнесет в деятельность банка свою незаурядную способность делать любой бизнес максимально эффективным за счет синергии людей, идей и технологий, которые он вовлекает в свою орбиту», – отметил председатель правления АО «Bank RBK» Игорь Мажинов.

Владимир Ким является президентом и крупным акционером горнодобывающей компании KAZ Minerals PLC. Под его руководством компания в 2016 году завершила строительство уникальных для Казахстана проектов «Бозшаколь» и «Актогай». Капитализация компании на апрель 2017 года составила $2,7 млрд. По данным Forbes Kazakhstan, за последний год Владимир Ким нарастил свое состояние на $800 млн, которое в общей сложности составляет $2,5 млрд.

По состоянию на 1 июля 2017 года активы АО «Bank RBK» составили 997,9 млрд тенге, ссудный портфель – 737,3 млрд тенге, средства клиентов – 573,8 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц – 184 млрд тенге. Собственный капитал банка на отчетную дату составил 96 млрд тенге, уставный капитал – 64,4 млрд тенге. Прибыль банка за 6 месяцев 2017 год превысила 2 млрд тенге.

Банку присвоены долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента «В-/В»и рейтинг по национальной шкале «kzB+» от международного рейтингового агентства Standard &Poor’s.

В настоящее время АО «Bank RBK» находится в процессе объединения с АО «Qazaq Banki». Объединенный финансовый институт будет работать под брендом Bank RBK.

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