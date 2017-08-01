Владимир Ким получит статус крупного участника Bank RBK

«Bank RBK приветствует появление в составе акционеров нового крупного участника, который, безусловно, привнесет в деятельность банка свою незаурядную способность делать любой бизнес максимально эффективным за счет синергии людей, идей и технологий, которые он вовлекает в свою орбиту», – отметил председатель правления АО «Bank RBK» Игорь Мажинов.

Владимир Ким является президентом и крупным акционером горнодобывающей компании KAZ Minerals PLC. Под его руководством компания в 2016 году завершила строительство уникальных для Казахстана проектов «Бозшаколь» и «Актогай». Капитализация компании на апрель 2017 года составила $2,7 млрд. По данным Forbes Kazakhstan, за последний год Владимир Ким нарастил свое состояние на $800 млн, которое в общей сложности составляет $2,5 млрд.

По состоянию на 1 июля 2017 года активы АО «Bank RBK» составили 997,9 млрд тенге, ссудный портфель – 737,3 млрд тенге, средства клиентов – 573,8 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц – 184 млрд тенге. Собственный капитал банка на отчетную дату составил 96 млрд тенге, уставный капитал – 64,4 млрд тенге. Прибыль банка за 6 месяцев 2017 год превысила 2 млрд тенге.

Банку присвоены долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента «В-/В»и рейтинг по национальной шкале «kzB+» от международного рейтингового агентства Standard &Poor’s.

В настоящее время АО «Bank RBK» находится в процессе объединения с АО «Qazaq Banki». Объединенный финансовый институт будет работать под брендом Bank RBK.