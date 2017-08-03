Нацбанк вновь приостановил лицензию Delta Bank на прием депозитов и открытие счетов

Национальный банк Казахстана вновь принял решение о приостановлении лицензии Delta Bank на прием депозитов и открытие счетов физических и юридических лиц, сообщила пресс-служба финрегулятора в четверг.

«Постановлением правления Национального банка Республики Казахстан № 152 от 31 июля 2017 года с 4 августа 2017 года приостановлено действие лицензии на прием депозитов физических и юридических лиц, открытие банковских счетов физических и юридических лиц АО «Delta Bank» сроком до 1 ноября 2017 года включительно», - говорится в сообщении.

Решение принято Нацбанком «в рамках надзорного реагирования на отдельные нарушения Банком требований банковского законодательства и необходимости улучшения систем внутреннего контроля».

Нацбанк впервые приостановил действие лицензии Delta Bank в начале ноября 2016 года, в конце декабря действие лицензии было возобновлено, однако весной 2017 года действие лицензии было вновь приостановлено.

Delta Bank был учрежден в 1993 году по инициативе крупных нефтегазовых компаний на западе Казахстана. В 2007 году он провел ребрендинг и после утверждения новой стратегии стал развивать направления розницы и МСБ. Банк перестал быть отраслевым из-за сокращения компаний нефтяного сектора в составе клиентов.

На начало июня активы Delta Bank составляли 281,23 млрд тенге при ссудном портфеле в 332,5 млрд тенге и собственном капитале в 52,18 млрд тенге. При этом объём просроченных кредитов института достиг 98,39% (327,15 млрд тенге). С начала года его активы упали на 31,4%, а собственный капитал на 9,3%.

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