В некоторых областях Казахстана в ближайшие 4 суток ожидается сильная жара

В ближайшие четыре дня в некоторых областях Казахстана ожидается очень сильная жара, в штормовом предупреждении сообщили РГП «Казгидромет». При этом Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет», предостерегает, что 4 августа на территории Алматинской области возможно возникновение чрезвычайной ситуации в связи с прогнозируемыми погодными условиями: местами гроза, днем возможен град, шквал. Ветер западный, юго-западный местами 18-23, порывы 30 м/с и более.

Днем 5-8 августа в Западно-Казахстанской, 6-8 августа в Актюбинской, 6 августа в Карагандинской областях местами ожидается очень сильная жара 40-42 °С.

Днем 5-6 августа местами, 7-8 августа на большей части в Атырауской области ожидается очень сильная жара 40-43 °С.

Днем 5-6 августа местами, 7-8 августа на большей части в Мангистауской области ожидается очень сильная жара 43-45 °С.

6-7 августа в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, 7-8 августа в Павлодарской областях ожидается юго-западный ветер 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с и более.

7-8 августа в Восточно-Казахстанской области местами ожидается юго-западный ветер местами 17-22, порывы 30 м/с и более.