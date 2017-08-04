В некоторых областях Казахстана в ближайшие 4 суток ожидается сильная жара

«Казгидромет» распространил штормовое предупреждение
В ближайшие четыре дня в некоторых областях Казахстана ожидается очень сильная жара, в штормовом предупреждении сообщили РГП «Казгидромет». При этом Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет», предостерегает, что 4 августа на территории Алматинской области возможно возникновение чрезвычайной ситуации в связи с прогнозируемыми погодными условиями: местами гроза, днем возможен град, шквал. Ветер западный, юго-западный местами 18-23, порывы 30 м/с и более.
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