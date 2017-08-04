Осужденный сбежал из колонии, чтобы обратиться в прокуратуру
Суд Актобе вынес приговор трем сотрудникам колонии поселения за пытки осужденного
Фото Айсулу Тойшибековой

Суд Актобе вынес приговор в отношении трех сотрудников колонии поселения «пытавших» осужденного. Чтобы сообщить о пытках осужденному пришлось сбежать и обратиться в прокуратуру, накануне сообщил руководитель аппарата прокуратуры Актюбинской области Жасулан Даулембаев на своей странице в Facebook.

«Оперативник, старший контролер и заместитель начальника оперативного отдела «распяли» осужденного в наручниках между дверями за то, что он «посмел» ответить на оскорбительные высказывания», - сообщил Даулембаев.

Суд приговорил замначальника к трем годам шести месяцам, остальных к трем годам лишения свободы.

«Государство вырабатывает превентивные меры, но самым эффективным методом остается обеспечение неотвратимости наказания за пытки. Расследование пыток сегодня одно из основных направлений работы специальных прокуроров, каждое сообщение о пытках тщательно проверяется», - добавил руководитель аппарата прокуратуры Актюбинской области.

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