Апелляционный суд оставил в силе приговор полицейским, избившим задержанного

Апелляционный суд оставил в силе приговоры полицейским, ранее признанным виновными в пытках задержанного в Восточно-Казахстанской области, сообщает Sputnik Казахстан.

Суд установил, что оперуполномоченные отдела криминальной полиции в служебном кабинете полицейского участка пытали задержанного, чтобы получить от него признание в нанесении тяжких телесных повреждений, сообщили в областной прокуратуре. Расследованием дела занималась спецпрокуратура при участии процессуального прокурора.

Риддерский городской суд признал троих сотрудников РОВД − Болатбекова, Бакенбаева и Купанова − виновными и приговорил их к заключению в колонии.

Болатбекову и Бакенбаеву назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, Купанову − в виде трех лет лишения свободы. Мужчины также на три года лишены права занимать должности на госслужбе. Отбывать наказание они будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.





