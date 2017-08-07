Трое бывших сотрудников РУВД получили сроки от 3 от до 3,5 лет тюрьмы
Апелляционный суд оставил в силе приговор полицейским, избившим задержанного
ФОТО Айсулу Тойшибековой

Апелляционный суд оставил в силе приговоры полицейским, ранее признанным виновными в пытках задержанного в Восточно-Казахстанской области, сообщает Sputnik Казахстан.

Суд установил, что оперуполномоченные отдела криминальной полиции в служебном кабинете полицейского участка пытали задержанного, чтобы получить от него признание в нанесении тяжких телесных повреждений, сообщили в областной прокуратуре. Расследованием дела занималась спецпрокуратура при участии процессуального прокурора.

Риддерский городской суд признал троих сотрудников РОВД − Болатбекова, Бакенбаева и Купанова − виновными и приговорил их к заключению в колонии.

Болатбекову и Бакенбаеву назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, Купанову − в виде трех лет лишения свободы. Мужчины также на три года лишены права занимать должности на госслужбе. Отбывать наказание они будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.


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