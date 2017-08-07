До конца сентября сделка по реструктуризации долгов МБА может быть завершена

Национальный банк предполагает, что до конца сентября будут урегулированы все детали сделки по конвертации активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в Международном банке Азербайджана в долг правительства страны, заявила в понедельник на пресс-конференции председатель правления ЕНПФ Нурбиби Наурызбаева.

«В настоящее время идет процесс оформления этих сделок. Национальный банк информировал, что, возможно, до конца сентября сделки будут завершены», - сообщила глава фонда.

Напомним, в июне стало известно, что все средства пенсионного фонда, вложенные в облигации МБА, будут конвертированы в облигации азербайджанского правительства, то есть евробонды, сроком на 15 лет под ставку 3,5%.

Заместитель председателя правления ЕНПФ Сауле Егеубаева сообщила, что за первое полугодие 2017 года были переработаны ключевые документы фонда в области управления рисками и внутреннего контроля. «В фонде сейчас строится система прогнозирования рисковых событий и предупреждение наступления рисковых событий. Пересмотрены критерии классификации рисковых событий, оптимизированы системы сбора и анализа рисковых событий», - отметила она.