В настоящее время сделка - в процессе оформления
До конца сентября сделка по реструктуризации долгов МБА может быть завершена
Фото Марии Гордеевой

Национальный банк предполагает, что до конца сентября будут урегулированы все детали сделки по конвертации активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в Международном банке Азербайджана в долг правительства страны, заявила в понедельник на пресс-конференции председатель правления ЕНПФ Нурбиби Наурызбаева.

«В настоящее время идет процесс оформления этих сделок. Национальный банк информировал, что, возможно, до конца сентября сделки будут завершены», - сообщила глава фонда.

Напомним, в июне стало известно, что все средства пенсионного фонда, вложенные в облигации МБА, будут конвертированы в облигации азербайджанского правительства, то есть евробонды, сроком на 15 лет под ставку 3,5%.

Заместитель председателя правления ЕНПФ Сауле Егеубаева сообщила, что за первое полугодие 2017 года были переработаны ключевые документы фонда в области управления рисками и внутреннего контроля. «В фонде сейчас строится система прогнозирования рисковых событий и предупреждение наступления рисковых событий. Пересмотрены критерии классификации рисковых событий, оптимизированы системы сбора и анализа рисковых событий», - отметила она.

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