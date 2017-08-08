В комитет фармации Минздрава назначен новый руководитель

«Приказом министра здравоохранения РК Е. Биртанова Бюрабекова Людмила Витальевна назначена на должность председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан», – говорится в сообщении.

44-летняя Людмила Бюрабекова в 2000 году окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию. С 2004 по 2005 годы она работала врачом-клиническим фармакологом в многопрофильной клинической больнице им. Х. Ж. Макажанова. Затем, с 2005 по 2010 годы занимала несколько должностей в государственных органах. В 2011-2014 занимала должности в Республиканском реабилитационном центре, Национальном медицинском холдинге и Центре медицинских технологий и информационных систем. В 2014 году Людмила Бюрабекова была назначена главным инспектором в Управлении делами президента, а с 2015 года занимала должность заместителя руководителя Медицинского центра управления делами президента.

В начале июля 2017 года стало известно, что 3 июля антикоррупционная служба за неоднократное получение взяток на сумму более 10 млн тенге задержала исполняющую обязанности председателя комитета фармации министерства здравоохранения Ларису Пак, главного эксперта комитета фармации Данилю Ибраеву, руководителя департамента фармации по Павлодарской области Зауре Кажинову и главного специалиста комитета фармации по Южно-Казахстанской области Полата Имамходжаева. Также за дачу взятки задержана исполнительный директор компании «Зерде» Эльмира Жузбаева.

С санкции суда Пак, Кажинова, Имамходжаев и Жузбаева заключены по стражу, Ибраева помещена под домашний арест.