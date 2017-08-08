У казахстанских компаний нет экономических стимулов для развития зеленой энергетики

Отечественные компании привыкли к дешевой и «грязной» энергетике
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Недостаточные экономические стимулы ограничивают казахстанские компании для продвижения чистой «зеленой» энергетики в стране. Такое мнение во вторник в ходе сессии «Энергия для всех» форума «Энергия будущего», проходящего в рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 озвучил управляющий директор и член совета директоров международного финансового центра «Астана» Саясат Нурбек.
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