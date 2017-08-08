У казахстанских компаний нет экономических стимулов для развития зеленой энергетики

Недостаточные экономические стимулы ограничивают казахстанские компании для продвижения чистой «зеленой» энергетики в стране. Такое мнение во вторник в ходе сессии «Энергия для всех» форума «Энергия будущего», проходящего в рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 озвучил управляющий директор и член совета директоров международного финансового центра «Астана» Саясат Нурбек.

«Если вы посмотрите на Казахстан, то одна из основных проблем на сегодня, которая ограничивает наше движение к чистой энергии, к лучшему соотношению в энергетическом миксе - это экономические стимулы. Когда у вас есть очень много крупных старых ТЭЦ, работающих на угле, которые производят очень дешевую, слишком дешевую энергию (у вас нет желания производить «зеленую» энергетику - V), - заявил Нурбек.

Он предложил участникам форума съездить в Павлодар и своими глазами увидеть открытые карьеры, угольные разрезы и ТЭЦ, производящую два гигаватта энергии, которая «сразу же дает вагонетками уголь».

«А эта ТЭЦ – все очень дешево. Зачем заморачиваться? Зачем переходить на зеленые технологии, когда экономические стимулы слишком слабые для того, чтобы компенсировать эту дешевую угольную энергию на сегодня?», - задал риторический вопрос представитель МФЦА.

По его мнению, отечественные крупные компании, которые владеют этими разрезами и ТЭЦ, просто привыкли к дешевому виду энергии.

«Это большой конгломерат. И это все делает электроэнергию, и вообще энергию еще дешевле. Поэтому один из способов, как можно изменить эту ситуацию – это диверсификация финансовых инструментов для того, чтобы обеспечить большее количество стимулов для бизнеса и для компаний», - считает Нурбек.