А также напоминает об ответственности для туроператоров за игнорирование поправок в закон «О туристской деятельности в Республике Казахстан»
Минкультуры и спорта предупреждает о необходимости получения туркода
Фото Жанары Каримовой

Туркод гарантирует казахстанским туристам, выезжающим за рубеж, возврат в страну в случае невыполнения туроператором своих обязательств перед клиентами, напомнили в министерстве культуры и спорта.

В разгар отпусков ведомство предупреждает казахстанцев о необходимости получения туркода, который становится гарантом возвращения в Казахстан. Кроме того, в министерстве отметили, что не все туроператоры подписали договор с корпоративным фондом М«Туристік Қамқор», в таком случае, они работают незаконно. Игнорирование нормы закона о туристской деятельности и не предоставление туркода грозит компаниям приостановления лицензии на операторскую деятельность:

«Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, информирует всех граждан Республики Казахстан о необходимости получения тур-кода в целях гарантированного возврата в страну в случаях невыполнения туроператорами своих обязательств. Данная норма урегулирована действующим законодательством. Законом Республики Казахстан «О туристской деятельности в Республике Казахстан» все участники рынка обязаны осуществлять деятельность в рамках системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма», – говорится в сообщении.

С 7 ноября 2016 года в Казахстане функционирует корпоративный фонд «Туристік Қамқор», который призван гарантировать права казахстанских туристов, выезжающих за рубеж. Основной инструмент защиты прав рядовых граждан – уникальный туркод.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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