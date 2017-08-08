Регулятор будет обращать внимание на сделки нецелесообразного вывода капитала из страны
​Нацбанк намерен усилить контроль крупных валютных сделок
Фото Жанары Каримовой

Национальный банк намерен усилить контроль крупных валютных сделок. Поправки в закон о валютном регулировании предполагают предоставление банками подробную отчётность о сделках, не имеющих явного экономического смысла и угрожающих выводом капитала из Казахстана, рассказала на пресс-конференции во вторник директор департамента платёжного баланса и валютного регулирования Национального банка Айгуль Буранбаевой.

Буранбаева отметила, что в связи с резкими всплесками курса национальной валюты, регулятор ведёт тщательный мониторинг факторов спроса и предложения: «Мы установили, что порядка 30% объёма крупных сделок по покупке валюты осуществляются не для исполнения обязательств, а оказания помощи нерезидентам или переводов средств в иностранные банки. Мы хотим усилить регулирование тех сделок, которые не связаны с обслуживанием обязательств в иностранной валюте».

К таким случаям, по её словам, относятся: предоставление займов нерезидентам по валютным договорам, которые не предусматривают условий погашения обязательств; предоставление беспроцентных кредитов неаффилированным нерезидентам на срок выше 720 дней; проведение операций по оплате экспорта и импорта по валютному договору со сроком исполнения обязательств свыше 720 дней.

По этим причинам Нацбанк намерен обязать банки отчитываться о клиентах, покупающих большие объёмы валюты у уполномоченных банков. Кроме того, заключая такие сделки, резидент, как одна из сторон сделки, должен будет раскрыть информацию по ней перед правоохранительными органами.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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