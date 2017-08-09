Она предусматривает солидарную ответственность акционеров по докапитализации банков
Нацбанк одобрил программу повышения финансовой устойчивости банковского сектора Казахстана
фото жанары каримовой

Ирина Галат, Vласть

Национальный банк Казахстана принял программу повышения финансовой устойчивости банковского сектора, которая предусматривает изменение регуляторной и надзорной среды для повышения качества и оперативности надзорного реагирования, повышение финансовой устойчивости крупных и системообразующего банков.

«Программа предусматривает солидарную ответственность акционеров по докапитализации банков. В рамках Программы акционеры банков должны принять меры по докапитализации банка и улучшению качества активов, что является обязательным условием участия в Программе», - информирует Нацбанк.

Финрегулятор прогнозирует, что данные меры по повышению финансовой устойчивости банков в течение пяти лет приведут «к очистке балансов банков от проблемной задолженности (за счет обеспечения капитализации, списания, прощения и других мер по улучшению качества активов), увеличению совокупного собственного капитала банковского сектора, что окажет поддержку кредитованию банками реального сектора экономики».

Также ожидается повышение активности банков в кредитовании, в расширении и развитии новых и эффективных видов банковских услуг вследствие пересмотра и оптимизации банками действующих стратегий и бизнес-моделей.

В информационном сообщении ведомства подчеркивается, что «Программа будет реализована на принципах платности, срочности и возвратности государственных средств».

Оператором программы будет являться дочерняя организация Национального банка – АО «Казахстанский фонд устойчивости». Именно эта организация будет реализовывать механизм финансовой поддержки банкам-участникам посредством предоставления денежных средств.

Ирина Галат
Ирина Галат

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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