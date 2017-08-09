Нацбанк одобрил программу повышения финансовой устойчивости банковского сектора Казахстана

Национальный банк Казахстана принял программу повышения финансовой устойчивости банковского сектора, которая предусматривает изменение регуляторной и надзорной среды для повышения качества и оперативности надзорного реагирования, повышение финансовой устойчивости крупных и системообразующего банков.

«Программа предусматривает солидарную ответственность акционеров по докапитализации банков. В рамках Программы акционеры банков должны принять меры по докапитализации банка и улучшению качества активов, что является обязательным условием участия в Программе», - информирует Нацбанк.

Финрегулятор прогнозирует, что данные меры по повышению финансовой устойчивости банков в течение пяти лет приведут «к очистке балансов банков от проблемной задолженности (за счет обеспечения капитализации, списания, прощения и других мер по улучшению качества активов), увеличению совокупного собственного капитала банковского сектора, что окажет поддержку кредитованию банками реального сектора экономики».

Также ожидается повышение активности банков в кредитовании, в расширении и развитии новых и эффективных видов банковских услуг вследствие пересмотра и оптимизации банками действующих стратегий и бизнес-моделей.

В информационном сообщении ведомства подчеркивается, что «Программа будет реализована на принципах платности, срочности и возвратности государственных средств».

Оператором программы будет являться дочерняя организация Национального банка – АО «Казахстанский фонд устойчивости». Именно эта организация будет реализовывать механизм финансовой поддержки банкам-участникам посредством предоставления денежных средств.