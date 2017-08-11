Нигметов покидает пост директора Службы центральных коммуникаций

Директор службы центральных коммуникаций Артур Нигметов покидает свой пост в связи с намерением пройти обучение за рубежом, сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев на своей странице в Facebook.

«Сегодня у меня состоялся разговор с директором СЦК Артуром Нигметовым, в ходе которого он рассказал о своих академических планах, в частности, желании пройти обучение за рубежом. Соответствующую стипендию Артур получил, и я посчитал необходимым поддержать его личный выбор. Пусть и в короткие сроки Артур смог эффективно выстроить работу Службы центральных коммуникаций, наладив взаимодействие со СМИ, упорядочив работу региональных служб, установив тесные рабочие контакты с экспертным сообществом», - написал Абаев.

Нигметов возглавил СЦК в середине мая.

32-летний Артур Нигметов в 2007 году окончил Западно-Казахстанский Государственный университет им. М. Утемисова по специальности «история и политология», с сентября по декабрь 2007 года преподавал на кафедре социально-политических дисциплин Центрально-Азиатского университета. В 2008 году работал на уральском телеканале ТДК-42. Позднее работал на радио «Азаттык».

С ноября 2014 года по август 2015 года был внештатным советником Института общественной политики партии «Нур Отан»; с август 2016 года по май 2017 года был советником акима Кызылординской области по общественно-политическим вопросам и информационной политике.