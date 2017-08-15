Минобразования предлагает изменить подходы к распределению грантов

В министерстве образования и науки планируют несколько изменить подходы по присуждению образовательных грантов. Как заявил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Ерлан Сагадиев, этот вопрос вызывает много вопросов в обществе, поэтому, в частности, планируется, определять гранты не на год, как сейчас, а на три года вперед.

«Дело в том, что мы распределяем гранты по приоритетным направлениям экономики. Например, даем 610 - на вычислительные техники и всего 45 - на юриспруденцию, 2,5 тысячи - на общую медицину и всего 45 - на стоматологию. Все это у нас, конечно, закреплено в различных программах развития. Соответственно, из года в год лица, набравшие высокие баллы на одну специальность, гранты не получают, а лица, набравшие низкие баллы на другую - получают. То есть экономическая целесообразность у нас сталкивается с вопросом социальной справедливости», - признал Сагадиев.

Он отметил, в частности, в этом году, да и с каждым годом такие подходы вызывают «все больше вопросов у родителей».

«Тема не новая, но надо учитывать, что каждый год в этот процесс заходят новое поколение неопытных родителей и детей. Для них все это впервые. К тому же, количество грантов по приоритетам публикуются очень поздно», - добавил министр.

Глава Минобразования признал, что в Казахстане очень громоздкая система сбора и согласования потребностей экономики по министерствам и акиматам. В итоге, абитуриент просто не успевает реально оценить свои шансы, ему еще нужно время, чтобы выбрать профильный предмет и подготовиться.

«Министерство предложит ряд решений, как например, опубликование количества грантов по специальностям на три года вперед, что в принципе, можно сделать в рамках трехлетнего бюджета. Но этот вопрос, Бакытжан Абдирович (Сагинтаев – премьер-министр - V), надо будет уже в этом году обсудить и решить», - попросил Сагадиев.

Второй вопрос – льготные категории.

«В этом году гранты были распределены строго по набранным баллам на ЕНТ без фактора «Алтын белги» (знак отличников учебы - V). После согласования республиканская комиссия добавила около 4% грантов, чтобы выполнить обязательства перед обладателями «Алтын белги», в этом году мы законодательное изменение планируем внести. Ситуация у нас тоже не новая, в прошлом году мы также были вынуждены определенное количество знака «Алтын белги» распределять по грантам вузов», - сказал министр.

Кроме того, в ведущих вузах страны недостаточно посадочных мест. И особенно - в Астане.

«Это связано с популярностью вузов, но и с тем, что есть желание переехать в столицу. Астана быстро становится образовательным хабом. Соответственно, дети с высокими баллами не могут поступить в ЕНУ или астанинскую Медакадемию, даже на платной основе. В этом году вопрос стоит гораздо острее. Мы считаем, что надо это вынести на обсуждение и найти решение», - попросил Сагадиев.