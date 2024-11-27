Филиал КазНУ открыли в Омске

Прием абитуриентов запланирован на сентябрь 2025 года
Президенты Казахстана и России в режиме видеоконференцсвязи официально открыли филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби на базе Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, сообщила пресс-служба Акорды.
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