Филиал КазНУ открыли в Омске

Президенты Казахстана и России в режиме видеоконференцсвязи официально открыли филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби на базе Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, сообщила пресс-служба Акорды.

Прием абитуриентов в филиал запланирован на сентябрь 2025 года. Правительства Казахстана и России выделили 200 грантов на обучение студентов.

В филиале будут готовить бакалавров и магистрантов по специальностям «международное право», «казахская филология» и «таможенное дело», а в будущем будут реализованы двудипломные образовательные программы.

Обучение в филиале будет на казахском, русском и английском языках, преподавать будут профессорско-преподавательские составы КазНУ и ОмГУ, планируется также привлекать зарубежных ученых.