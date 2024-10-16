Директор учебно-опытного хозяйства аграрного университета Алматы осужден на семь лет условно за хищения

Он обвинялся в хищениях почти 44 млн тенге
Приговором Медеуского районного суда №2 города Алматы директор учебно-опытного хозяйства «Саймасай» Казахского национального аграрного исследовательского университета признан виновным по статье 189, часть 4, пункт 2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере), и приговорен к семи годами лишения свободы условно.
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