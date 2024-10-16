Директор учебно-опытного хозяйства аграрного университета Алматы осужден на семь лет условно за хищения

Приговором Медеуского районного суда №2 города Алматы директор учебно-опытного хозяйства «Саймасай» Казахского национального аграрного исследовательского университета признан виновным по статье 189, часть 4, пункт 2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере), и приговорен к семи годами лишения свободы условно.

О начале досудебного расследования по фактам хищения бюджетных средств в университете, выделенных на посев семян и обработку мест посева, сообщалось в январе этого года. Как напомнили в прокуратуре Алматы, ранее по поручению генеральной прокуратуры в университете провели проверку, которая показала, что в 2020 году вуз заключил три договора о госзакупках на приобретение семян сахарной кукурузы, минерального удобрения «Аммофос» и аммиачной селитры на общую сумму 43,8 млн тенге. Однако ни семена, ни удобрения в итоге не поставлялись, а деньги были обналичены.

Кроме того, были установлены факты мошенничества при сдаче в аренду коммерческих помещений, принадлежащих университету, на сумму 7,9 млн тенге.

«Ущерб возмещен в полном объеме. Приговор вступил в законную силу», - уточнили в прокуратуре города.