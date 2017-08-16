«ҚазТрансГаз Аймақ» вернет потребителям 268 млн. тенге

Антимонопольным органом проведено расследование нарушений законодательства в области защиты конкуренции в отношении крупнейшей газоснабжающей компания в Республике Казахстан АО «ҚазТрансГаз Аймақ», по итогам которого установлен факт нарушения – злоупотребление своим доминирующим положением, сообщает пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики.

«ҚазТрансГаз Аймақ» необоснованно начисляло поправочные коэффициенты потребителям товарного газа. За незаконные начисления потребителям АО «ҚазТрансГаз Аймақ» будут возвращены деньги. 2 млн. потребителям будет возвращено примерно 268 млн. тенге.

«ҚазТрансГаз Аймақ» должна вернуть средства потребителям до 18 декабря 2017 года.

Кроме того, компания применяла разные условия к равнозначным соглашениям с потребителями, не имея на то оснований и объективных причин. В связи с чем, антимонопольным органом было возбуждено административное производство и вынесено предписание в отношении газовой компании о прекращении нарушений норм предпринимательского кодекса и устранении их последствий.

«По итогам 5-ти месячных судебных разбирательств постановлениями судов г. Астаны по данным фактам Общество привлечено к административной ответственности, а также оставлено в силе предписание. Обществу, в частности, было предписано прекратить незаконную практику начисления поправочных коэффициентов бытовым и коммунально-бытовым потребителям газа, а также осуществить возврат денежных средств, полученных от такого начисления, – начиная с июля 2012 года», - информирует пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики РК

Сумма наложенного на компанию штрафа составила порядка 13,4 млн. тенге, который к сегодняшнему дню оплачен в бюджет в полном объеме.

В ближайшее время во всех регионах будут проведены пресс-конференции с целью разъяснения порядка возврата денежных средств за незаконные начисления к оплате за газ.