Сотрудник акимата приговорен к ограничению свободы за прорыв плотины Магаджанского водохранилища

Как сообщили в агентстве по финансовому мониторингу, «прорыв плотины стал следствием ненадлежащего исполнения служебных обязанностей со стороны ответственного сотрудника акимата, который не обеспечил контроль за техническим состоянием гидросооружения, не проводил проверок и не предпринял необходимых мер для предотвращения аварии».

В результате были затоплены села Алгинского района, а также дачные массивы вблизи рек Илек и Каргалы. Тогда эвакуированы 215 человек, в том числе 96 детей, а сумма ущерба составила более 211 млн тенге.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

В феврале приговором Хромтауского районного суда директор ТОО, в доверительном управлении которого находится плотина Магаджанского водохранилища, был признан виновным по статье 254 Уголовно кодекса (недобросовестное отношение к обязанностям) и осужден на 2 года 6 месяцев ограничения свободы.

Согласно материалам дела, директор ТОО «из корыстных соображений не принял меры по сбросу воды». В результате 2 апреля 2024 года произошел ее прорыв, что привело к затоплению поселков Табантал, Кызылту и Бескоспа.

Ранее сообщалось, что в 2014 году плотина была передана частной компании в доверительное управление для ведения рыбного хозяйства. Однако ТОО ненадлежаще выполнило свои обязанности по содержанию и обслуживанию плотины.