В Алматы с начала года демонтировали 1300 торговых ларьков

В начале года в Алматы было порядка полутора тысяч нестационарных объектов (в основном торговые ларьки, цветочные магазины –V), а сейчас осталось порядка двухсот. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы Алмас Мадиев. Владельцы ларьков возмущены сносом.

«На данный момент 10 тысяч людей остались без работы. Неужели нельзя было предложить компромисс, альтернативу? Допустим, эти 15 квадратов пользу приносят государству. Мы будем платить эти 8 тысяч в год за землю, за имущество. Я лично плачу налог 70 тысяч. Сколько объектов вы убрали, умножьте на 70. Сколько доходов государство потеряло?», - сказала одна из предпринимателей, обращаясь к Мадиеву.

Она также добавила, что цветы, которыми она торгует, это придорожный бизнес. «Я была на чемпионате. Сейчас приглашают во Францию на чемпионат. Там все страны мира были. Как у них обстоят дела? У них это придорожный бизнес в основном», - добавила она.

Мадиев, в свою очередь, подчеркнул, что «эта политика будет продолжаться». «Данные объекты (нестационарные – V) будут демонтированы, и мы будем стараться все это привести в рамки цивилизованной торговли», - сказал он.

Глава управления также подчеркнул, что сносят ларьки, которые построены незаконно.

«Главная проблема в том, что эти объекты стоят незаконно, и у них нет правоустанавливающих документов. Сроки аренды этих объектов давно истекли. Если есть объекты, находящиеся в частной собственности, они подлежат деформированию и модернизации. Это делается для того, чтобы мы привели в единый стандарт все торговые точки. В начале года в Алматы было порядка полутора тысяч нестационарных объектов (в основном торговые ларьки, цветочные магазины), 1300 объектов демонтированы. Они демонтированы силами самих предпринимателей, с помощью районов. Данная работа проводится в рамках развития и модернизации цивилизованной торговли и чтобы защитить наших добросовестных предпринимателей от нездоровой конкуренции. Много жалоб поступает от предпринимателей, которые являются законными владельцами своих торговых объектов, законопослушными плательщиками. В нестационарных объектах, там многие не являются добросовестными плательщиками налогов. Если объект незаконный, они незаконно подключаются к электроэнергии», - сказал Мадиев.

Он также добавил, что «сегодня в городе много пустующих помещений, первых этажей магазинов». «Более ста объектов пустуют. Кроме того, в торговых центрах, крупных, мелких и средних, пустующие площади составляют порядка 20 тысяч квадратных метров. Мы предполагаем, что предприниматели, которые остались без своих стационарных объектов, чтобы им там предоставили торговые площади», - сказал Мадиев.