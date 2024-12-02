В бюджете останется курс доллара в 470 тенге как минимум до конца ​1 квартала 2025 года — Байбазаров

Правительство не планирует сразу корректировать республиканский бюджет из-за ослабления тенге. В ближайшие месяцы в него будет заложен курс доллара в 470 тенге. Основание для этого дают прогнозы по ценам на нефть, они могут оставаться в диапазоне $75, заявил во время брифинга министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

«Мы рассчитывали бюджет по базовому сценарию, что среднегодовой курс доллара составит 470 тенге. Есть план "Б", в нем расчеты на 500 тенге. План с курсом доллара в 600 мы не рассчитываем», — сказал министр.

По словам министра, основание для сохранения бюджета в нынешней конфигурации дают прогнозы по ценам на нефть, которые допускают удержание их среднегодового значения у отметки в $75 за баррель.

«Мы спешить [с корректировкой бюджета] не будем. Нужно дождаться реакции рынка. Рано или поздно он найдет баланс. <...> Мы хотим увидеть результаты первого квартала. Будет понятно куда двигается цена на нефть. Цена на нефть сейчас — ключевой фактор для нас, даже более значительный, чем курс тенге», — добавил Байбазаров.

Он пояснил, что для нормализации курса сейчас принимается ряд мер – от продажи валютны на внутреннем рынке, до переговоров с квазигоссектором по поводу продажи товаров и валютной выручки на внутренний рынок.

Нынешняя ситуация на взгляд Байбазарова далека от того, чтобы говорить о дефолте государства, квазигосударственного и финансового сектора.

«Финансы стабильны, резервы у государства есть. Поэтому здесь не приходится говорить ни о каком дефолте. Что касается импорта, то есть импортозависимость по непродовольственным товарам. В первую очередь это стройматериалы, оборудование, техника и так далее», — отметил министр.

Чтобы сгладить эффекты от ослабления тенге и удорожания импорта, правительство реализует различные агропромышленные и производственные проекты.

В подготовке заметки участвовала Тамара Вааль