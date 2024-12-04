Соглашения о свободной торговле ЕАЭС с Ираном и Сингапуром ратифицировал мажилис

Иран и Сингапур отменят ввозные таможенные пошлины на все товары, ввозимые из Казахстана и других стран Евразийского экономического союза. Соответствующие законы принял мажилис в среду в ходе пленарного заседания.

«Данным соглашением Иран берет обязательства применять нулевые пошлины по большинству товаров и не применять ограничения в торговле. В то же время при ввозе особо чувствительных товаров сохраняются импортные таможенные пошлины (мясо КРС и домашней птицы, молочная продукция, сахар, спирт, сигареты, детское питание, мед, полимеры и прочие товары нефтехимической промышленности, гербициды, упаковочные мешки и др.), - сказал вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, представляя законопроект «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран».

Он напомнил, что сегодня между странами применяется режим преференциальной торговли по ограниченному перечню товаров. Новое соглашение предусматривает беспошлинную торговлю почти по 90% товарной номенклатуры.

Вице-министр также отметил, что Иран не является членом ВТО, соответственно, применяет высокие импортные пошлины, на уровне 40-50%. Также иранская сторона активно применяет различные ограничения в торговле со странами ЕАЭС, являясь при этом «стратегически важным партнером в регионе с перспективным рынком с населением более 85 млн человек».

Законопроектом «О ратификации Рамочного соглашения и Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Сингапур» закрепляются взаимные обязательства по беспошлинному режиму торговли товарами. При доступе на рынок стран ЕАЭС сохраняются импортные таможенные пошлины в отношении особо чувствительных товаров, которые составляют около 12% — это такие товары, как мясо, рыба, молочная продукция, фрукты, овощи, некоторые виды пищевой и легкой промышленности, алкогольная и табачная продукция, транспортные средства и другие.

«Сингапур с момента вступления соглашения в силу отменит ввозные таможенные пошлины на все товары, ввозимые из Казахстана и стран ЕАЭС», - подчеркнул Торебаев.

Вице-министр также считает, что рамочное соглашение обеспечивает основу для развития торгово-экономических отношений между странами ЕАЭС и Сингапуром.