Нighvill Kazakhstan оштрафована за незаконную организацию свалки в Астане

Строительная компания «Нighvill Kazakhstan» оштрафована за засорение городской территории строительными отходами, образование свалки, отсутствие контроля за производством работ, сообщает в четверг МИА «Казинформ» со ссылкой на местную полицейскую службу департамента внутренних дел Астаны.

По сообщению информагентства, природоохранной полицией задержан водитель автомашины марки «САМС», который выгрузил строительный мусор в неустановленном месте в районе пересечения пр. Туран и пр. Улы дала.

Полицейский установили, что вывоз мусора осуществлялся с территории строительного объекта МЖК «Хайвил парк» (нарушение зафиксировано на видеорегистратор), а также нашли подрядную организацию, предоставившую услуги по вывозу строительных отходов.

Строительная компания ТОО «Нighvill Kazakhstan» привлечена к ответственности за описанный инцидент на сумму 680 700 тенге. Подрядная организация, допустившая сброс отходов в неустановленном месте, выплатит штраф в размере 68 070 тенге. Руководством ТОО «Нighvill Kazakhstan» будет обеспечен вывоз складированного строительного мусора (250 тонн) на городской полигон.