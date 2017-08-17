Миннацэкономики опубликовало несогласованный с бизнесом проект Налогового кодекса - НПП

3 августа на официальном сайте министерства национальной экономики размещена несогласованная с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» редакция проекта нового Налогового кодекса, предусматривающая сохранение ставки социального налога на уровне 11% без предлагаемого снижения, сообщает в четверг пресс-служба НПП.

В «Атамекене» обращают внимание на то, что редакцией проекта нового Налогового кодекса от 14 июля 2017 года, официально внесенного министерством в НПП, предлагалось снизить ставку социального налога с текущих 11% до 9,5% с 2018 года и до 6,5% с 2020 года.

«Учитывая поручение Премьер-Министра РК об обязательном согласовании проекта нового Налогового кодекса с бизнес-сообществом, НПП РК «Атамекен» ожидает официального пояснения от Министерства национальной экономики относительно снижения социального налога», - говорится в официальном заявлении палаты.

В НПП напоминают, что с 1 июля 2017 года были введены отчисления работодателей и взносы индивидуальных предпринимателей на обязательное социальное медицинское страхование в размере 1% с последующим повышением ставок. Наряду с ОСМС с 2020 года будут введены обязательные пенсионные взносы работодателя в размере 5%.

«В итоге, общая нагрузка на ФОТ вырастет с 33,5% в 2016 году до 43,5% в 2025 году. Такая высокая нагрузка станет причиной ухода в “тень” большого количества предпринимателей и снижения деловой активности», - утверждают в «Атамекене».

Предприниматели, как сообщается, будут инициировать предложения по недопущению роста налоговой нагрузки на всех дальнейших этапах рассмотрения проекта нового Налогового кодекса в правительстве, администрации президента и парламенте.

