Переход на латиницу не означает отказ от русского языка – Назарбаев

Президент Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу «Хабар», в котором, среди прочего, прокомментировал перевод казахского языка на латиницу.
«Переход на латиницу не означает отказ от русского языка, от кириллицы. Латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все издания, издающиеся на русском языке, русскоговорящим гражданам Казахстана, кириллица остается», - сказал Назарбаев.
О необходимости разработать проект казахского алфавита на основе латиницы Назарбаев писал в апреле, в статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». Тогда же он поручил правительству подготовить график перехода казахского алфавита на латиницу и «незамедлительно» приступить к этой работе. Он подчеркнул, что «мы должны начать работу по постепенному переходу казахского языка на латинский алфавит. Мы уже давно поняли необходимость этого шага и готовимся к нему с момента обретения независимости».
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