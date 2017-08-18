Переход на латиницу не означает отказ от русского языка – Назарбаев

«Переход на латиницу не означает отказ от русского языка, от кириллицы. Латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все издания, издающиеся на русском языке, русскоговорящим гражданам Казахстана, кириллица остается», - сказал Назарбаев.

О необходимости разработать проект казахского алфавита на основе латиницы Назарбаев писал в апреле, в статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». Тогда же он поручил правительству подготовить график перехода казахского алфавита на латиницу и «незамедлительно» приступить к этой работе. Он подчеркнул, что «мы должны начать работу по постепенному переходу казахского языка на латинский алфавит. Мы уже давно поняли необходимость этого шага и готовимся к нему с момента обретения независимости».