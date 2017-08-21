Воздушные потоки могли стать причиной крушения самолёта в Алматы - Касымбек

Причиной падения учебного самолёта "Технам-2002" в Алматы 10 августа могли стать воздушные потоки. Об этом в понедельник в кулуарах правительства сообщил журналистам министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

"Минимальный срок работы комиссии - один месяц, вы знаете. Предварительно, действительно были воздушные потоки. У нас вопрос становится к расположению аэродрома, который использует академия гражданской авиации. Потому что исследования дают данные, что эти потоки там периодически возникают. Речь идёт о близости гор и другие вопросы. Это легкомоторные самолёты. Это предварительно то, что могу я сказать. Окончательные итоги, как комиссия закончит, вы узнаете", - сказал Касымбек.

Самолет "Технам-2002" разбился в Алматы 10 августа в 09.53 во время выполнения учебно-тренировочного задания. В результате падения погибли пилот-инструктор и курсант. По предварительным данным, причиной крушения «Технам 2002» могло стать сваливание при взлёте. Из-за него судно могло сгореть и полностью разрушиться, сообщили тогда в комитете гражданской авиации.