​Нацбанк снизил базовую ставку до 10,25%

Национальный банк снизил базовую ставку с 10,5% до 10,25% с коридором плюс-минус 1%. Регулятор объяснил своё решение замедлением инфляции, стабильным уровнем инфляционных ожиданий и устойчивой ситуацией на сырьевых рынках, сообщает в понедельник пресс-служба Нацбанка.

Регулятор отмечает, что в июле годовая инфляция замедлилась до ожидаемых им 7,1% благодаря снижению цен на продовольственных рынках. Статистика цен, как по социально-значимым продуктам питания, так и по непродовольственным товарам и услугам соответствуют исторической динамике цен в этот период.

«Ожидаемое временное незначительное повышение годовой инфляции в осенние месяцы текущего года, обусловленное низкой базой прошлого года, не потребует применения корректировочных мер со стороны денежно-кредитной политики», - полагают в Нацбанке.

Инфляционные ожидания населения, согласно анализу регулятора, остаются устойчивыми. При этом количественная оценка инфляции на год вперед составляет 6,4% и остается ниже уровня фактической инфляции, а также в пределах целевого коридора на 2018 год.

Нацбанк продолжает наблюдать восстановление экономической активности – в Казахстане сохраняются положительные тренды в динамике внутреннего потребительского и инвестиционного спроса: «Оживление экономики подтверждают данные по торговле, занятости населения и показателям внешнего спроса. В то же время отрицательная динамика реальной заработной платы ограничивает инфляционные риски».

По данным регулятора, поддержку потребительскому спросу оказывает постепенный рост кредитования населения. Однако его дальнейший рост будет зависеть от динамики процентных ставок для физических лиц, которые в настоящее время сохраняются на достаточно высоком уровне.

Вместе с этим Нацбанк видит признаки стабилизации ситуации на сырьевых рынках, что проявляется в восстановлении цен на нефть примерно до $50 долларов за баррель после июньского падения. «Вместе с тем внешний фон характеризуется ростом неопределенности и усилением рисков. В июле отмечено большее, чем ожидалось, увеличение индекса мировых продовольственных цен в результате повышения цен на зерновые, молочные продукты. Нарастание внешнего давления также вызвано изменением экономических условий в странах – основных торговых партнерах», - поясняют аналитики регулятора.

Исходя из этого, Нацбанк нейтрально оценивает денежно-кредитные условия в стране: «Уровень реальной процентной ставки, то есть номинальной ставки, скорректированной на таргетируемый уровень инфляции – 5-7% на 2018 год, находится на уровне, сопоставимом с долгосрочными потенциальными темпами экономического роста».

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 9 октября 2017 года в 17:00 по времени Астаны.