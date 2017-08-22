Генпрокуратуре понадобится год для перехода к цифровому формату уголовных дел

«Ежегодно расследуется свыше 500 тысяч дел. Всё на бумаге. Дело можно потерять, сфальсифицировать или вовсе уничтожить. Зачастую никто не узнаёт. За 2,5 года потеряли 3,5 тысячи дел. За подделку доказательств осуждены 33 сотрудника. Для проверки заявлений дела из регионов ждём 2-3 недели. Ещё 20 дней уходит на их возврат. Таким образом «путешествуют» сотни тысяч дел», - сообщает Генпрокуратура.



По заявлению ведомства, перенос дел в электронный формат поможет справиться со всеми этими проблемами. После внедрения системы ожидается, что не будет фальсификаций уголовного дела, они не будут теряться; уйдет «ненужная бумажная волокита», дела будут расследоваться быстрее, так как не будут «гулять» неделями между центром и районами; «усилится аналитика»; потерпевший, обвиняемый, а также адвокат могут в любое время в онлайн-режиме посмотреть, как расследуется дело. Кроме этого, Генпрокуратура работает над созданием «модуля электронных обращений»: если стороны будут жаловаться на действия следователя, то прокурор может сразу же проверить его действия онлайн. Пилотный проект уже осуществляется в ряде областей.



«Мы готовы с 1 июля 2018 года перевести весь уголовный процесс в цифровой формат», - заявили в Генпрокуратуре.