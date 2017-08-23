В Бразилии суд оправдал казахстанку, задержанную за транспортировку наркотиков

В Сан-Паулу после вмешательства казахстанских дипломатов суд освободил гражданку республики Славяну Миневскую, обвиняемую в контрабанде около 2 килограммов кокаина. Ей грозило заключение сроком до 15 лет. В ходе расследования стало известно, что девушка за вознаграждение должна была перевезти бриллиантовые изделия в Караганду, сообщает пресс-секретарь министерства иностранных дел Ануар Жайнаков.

6 февраля 2017 года полиция Сан-Паулу сообщила посольству Казахстана в Бразилии о задержании 21-летней Славяны Миневской, подозреваемой в контрабанде наркотиков. Девушку задержали на подъезде к аэропорту города Сан-Паулу, откуда она намеревалась вылететь в Армению и далее в Казахстан. При обыске среди личных вещей у нее было обнаружено около 2 кг кокаина. Городской суд принял решение о заключении казахстанки под стражу с дальнейшим содержанием в женском исправительном учреждении Сан-Паулу до начала основного судебного заседания.

Позже выяснилось, что уроженка Караганды предложила Миневской перевезти из Бразилии бриллиантовые украшения за вознаграждение в 4 тысячи долларов:

«Согласившись на эту сделку, в конце января молодая девушка прилетела в Сан-Паулу и несколько дней находилась городе в ожидании дальнейших указаний от своей карагандинской знакомой. Ее разместили в неизвестном доме и не давали возможности свободно передвигаться по городу. Спустя 2 недели ей сообщили о возвращении в Казахстан и за час до вылета передали чемодан с неизвестным содержимым, который она должна была доставить в город Ереван. При подъезде к аэропорту девушку и задержала полиция. Наркотики были спрятаны в мультиварках, находившихся в чемодане», – говорится в сообщении.

Посольство Казахстана в Бразилии направило в министерство иностранных дел полученные сведения о вербовщице и ее возможных сообщниках. Полиция задержала вербовщицу в Караганде, на днях Казыбекбийский районный суд № 1 Караганды приговорил 25-летнюю карагандинку к 6 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии средней безопасности по статье 128 часть 3 (купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, равно как его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача в целях эксплуатации).

Материалы уголовного дела были переведены и переданы бразильскому следствию для приобщения к делу. 7 августа этого года по делу Славяны Миневской состоялся суд в городе Сан-Паулу. За контрабанду наркотиков девушке грозил срок заключения до 15 лет:

«Приняв во внимание представленные дипломатами материалы, касающиеся вербовщицы в Караганде, бразильский суд признал молодую казахстанку потерпевшей от деятельности международной преступной группы и постановил освободить девушку из заключения. При этом суд принял во внимание факт ошибки следствия, которое указало в обвинении об обнаружении у девушки при задержании 7 кг наркотических средств, посчитав за вес наркотиков вес мультиварки. Это обстоятельство было выявлено казахстанскими дипломатами во время ознакомления с материалами дела и сообщено суду посредством адвокатов», – написал Жайнаков.

В МИД отметили, что это не единственный случай вербовки для перевозки наркотиков: при схожих обстоятельствах в аэропорту Сан-Паулу была задержана другая 20-летняя жительница Караганды. Решением бразильского суда 30 мая она признана виновной в перевозке наркотиков и осуждена на 7 лет лишения свободы. Сейчас мистерство иностранных дел Казахстана и посольство в Бразилии работают над пересмотром ее дела. Ожидается заседание апелляционного суда, дата слушания еще не назначена.